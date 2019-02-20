Уряд ухвалив Стратегію розвитку національної системи крові

Реалізація Стратегії оцінюється у приблизно 6,5 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил Стратегию развития национальной системы крови в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения (Минздрав) Украины.

Как отмечается, основная цель реализации Стратегии - обеспечение равноправного и своевременного доступа пациентов к качественным и безопасных компонентов донорской крови в достаточном количестве. Ожидается, что до 2022 года заработают новые механизмы финансирования и управления, соответствующие общим принципам трансформации всей системы здравоохранения.

Основной задачей документа является создание трехуровневой системы крови: на национальном, региональном и госпитальном уровнях. Так, на национальном уровне впервые планируется создать Трансфузиологичный центр, который будет осуществлять функцию управления и координации системы крови и мониторинга ее функционирования. На региональном уровне центры крови будут централизованно заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить и распределять донорскую кровь и ее компоненты. А отделение трансфузиологии должны трансформироваться в больничные банки крови в составе учреждений здравоохранения (госпитальный уровень).

Кроме того, ожидается, что введение системного подхода к управлению системой крови на национальном уровне улучшит состояние инфекционной и иммунологической безопасности и сократит риски инфицирования крови на различных этапах ее заготовки и использования.

В Минздраве отмечают, что развитие системы крови в Украине будет базироваться на добровольном безвозмездном донорстве крови. Впервые будет введен единый национальный регистр доноров и электронная медицинская информационная система в учреждениях системы крови и учреждениях здравоохранения для оперативного контроля оборота компонентов крови.

Финансирование потенциально будет осуществляться из нескольких источников: государственный и местный бюджеты, средства международных партнеров, а также за счет механизмов государственно-частного партнерства. В целом реализация предложенного плана модернизации и поддержки новой национальной системы крови оценивается примерно в 6,5 млрд грн до 2022 года.

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