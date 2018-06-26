Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

За підсумками року плануємо вивести з тіні 100 млрд грн, - Гройсмайн

НовиниПолітика    26.06.2018 - 00:02
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман повідомив, що десятки мільярдів гривень знаходяться в тіні через контрабанду на митниці

В результаті боротьби з контрабандними схемами за підсумками року в уряді розраховують вивести з тіні до 100 мільярдів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час ефіру "Свобода слова" на ICTV.

"Минулого року я сказав, що на українській митниці в тіні за нашими оцінками, від 35 до 50 млрд гривень. Це було в 2017 році. Хочу проінформувати, що всі ті заходи, які ми робили для того, щоб наповнити бюджет дали плюсом 79 мільярдів гривень. Тобто ми розраховували на 50, а сьогодні бачимо, що по факту (в тіні ред.) перебували 79 млрд грн. Але поки ми "закручували гайки" там, де ми розуміли, нарощувалась нова система", - розповів Гройсман.

За його словами, на сьогодні ще десятки мільярдів гривень знаходяться в тіні через контрабанду на митниці.

"Десятки мільярдів гривень сьогодні знаходяться в тіні. Україна втрачає мільярди. Тому ми вважаємо, що орієнтовно ми зможемо мобілізувати по році, і це доводить наша аналітика, ще від 70 до 100 мільярдів гривень. Я вважаю, що це реально. Я борюся за потік в державний бюджет", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України повідомив, що на українській митниці виявлено 10 схем організації контрабанди.

 

ДФС виявила 18,6 тис. порушень митних правил з початку 2018 року Кабмін зобов'язав лікарні до 1 вересня оприлюднити інформацію про наявні ліки
Теги публікації: Володимир Гройсман, митниця, теневая экономика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся