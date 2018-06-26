За підсумками року плануємо вивести з тіні 100 млрд грн, - Гройсмайн

Гройсман повідомив, що десятки мільярдів гривень знаходяться в тіні через контрабанду на митниці

В результаті боротьби з контрабандними схемами за підсумками року в уряді розраховують вивести з тіні до 100 мільярдів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час ефіру "Свобода слова" на ICTV.

"Минулого року я сказав, що на українській митниці в тіні за нашими оцінками, від 35 до 50 млрд гривень. Це було в 2017 році. Хочу проінформувати, що всі ті заходи, які ми робили для того, щоб наповнити бюджет дали плюсом 79 мільярдів гривень. Тобто ми розраховували на 50, а сьогодні бачимо, що по факту (в тіні ред.) перебували 79 млрд грн. Але поки ми "закручували гайки" там, де ми розуміли, нарощувалась нова система", - розповів Гройсман.

За його словами, на сьогодні ще десятки мільярдів гривень знаходяться в тіні через контрабанду на митниці.

"Десятки мільярдів гривень сьогодні знаходяться в тіні. Україна втрачає мільярди. Тому ми вважаємо, що орієнтовно ми зможемо мобілізувати по році, і це доводить наша аналітика, ще від 70 до 100 мільярдів гривень. Я вважаю, що це реально. Я борюся за потік в державний бюджет", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України повідомив, що на українській митниці виявлено 10 схем організації контрабанди.