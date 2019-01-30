Уряд підвищує виплати сім'ям з маленькими дітьми

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Держава компенсує близько 1,6 тис. гривень на зарплату няні

Кабінет міністрів України підвищує соціальні виплати сім'ям з маленькими дітьми. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, на сьогодні в Україні сім'ям з новонародженими виплачують фінансову допомогу в розмірі 41 280 гривень. Зокрема, відразу виплачується 10 320 гривень, інші гроші надходять рівними частинами протягом трьох років. Крім того, протягом декретної відпустки держава погашає виплати єдиного соціального внеску та збільшує страховий стаж.

Цього року уряд почне виплачувати соціальну допомогу в рамках проекту "муніципальна няня". Крім щомісячних 860 гривень виплат на дитину, родина зможе безповоротно отримувати ще 1626 гривень на відшкодування послуги няні при офіційному оформленні. На це уряд заклав 500 млн гривень. Даною допомогою зможуть скористатися 25 тис. сімей.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що муніципальна няня не позбавляє права на декрет.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман також спростував інформацію про скасування декретних виплат.