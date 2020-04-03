Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

Мова йде про людей, які старші 60-ти років та людей з хронічними хворобами

Уряд постановою вимагатиме від українців з груп ризику самоізолюватись через спалах коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

За його словами, 3 квітня на сайті Кабінету міністрів буде оприлюднено поставнову, в якій будуть прописані правила обсервації та вимоги щодо обов’язкової самоізоляції людей з групи ризику.

"Питання самоізоляції будуть викладені в постанові, яка завтра буде оприлюднена. Вони стосуються в тому числі груп ризику. Нам потрібно, щоб вони були максимально самоізольовані. Саме це ми і будемо робити", - заявив Степанов

Міністр наголосив, що мова йде про людей, які старші 60-ти років та людей з хронічними хворобами.

"Це люди 60 плюс, це люди, які мають хронічні захворювання, захворювання на цукровий діабет. Ми робимо все, щоб вони були максимально дома. Це і організація доставки ліків, і доставки іжі", - додав він

Окрім, того, у постанові будуть викладені пункти про вимоги щодо перебування у обсервації.

Раніше повідомлялося, що уряд планує посилити карантинні заходи в Україні шляхом обмеження часу для перебування людей на вулиці.

Нагадаємо, з 2 квітня в Україні вже заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора та інше.