Уряд підняв оклади меру Києва та іншим чиновникам

Кабінет міністрів України підвищив оклади міському голові Києва та іншим чиновникам. Зокрема, оклад мера підвищений до понад 19 тисяч гривень.

Відповідні документи опубліковані на урядовому порталі.

Згідно з постановою, посадовий оклад голови КМДА підвищено до 19 360 гривень з 17 760 гривень, його першого заступника та секретаря Київради - до 16 940 гривень з 15 540 гривень, заступників - до 15 125 гривень з 13 880 гривень.

Крім того, зросли оклади керівників і співробітників усіх міських та районних адміністрацій. Зазначимо, крім окладів чиновникам нараховуються надбавки за інтенсивність праці та вислугу років.

Фото: нові оклади для чиновників

Нагадаємо, Верховна рада України на період карантину обмежила розмір заробітних плат чиновників десятьма мінімальними зарплатами, тобто максимум складає 47 тисяч гривень.

Раніше також розгорівся скандал після того, як члени Центральної виборчої комісії нараховували собі премії у розмірі 200-300 тис. гривень, у ситуації розбирався комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.