Уряд планує поновити велику приватизацію під час карантину

Кабінет міністрів планує відновити процес приватизації у 2021 році. З закону пропонується виключити пункт, який забороняє проведення аукціонів під час карантину.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 23 грудня, яке транслювалося на Youtube.

Законопроектом пропонується виключення пункту закону "Про приватизацію державного і комунального майна", відповідно до якого тимчасово, на період встановлення Кабінетом міністрів карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), аукціони з продажу об’єктів великої приватизації не проводяться.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту закону, бюджет України потребує ресурсів для боротьби з пандемією, утримання економічної стабільності України та найшвидшого відновлення ділової активності після обмежувальних заходів.

"Тому з метою наповнення державного бюджету коштами від продажу об‘єктів великої приватизації доцільно зняти законодавчі обмеження на вжиття будь-яких заходів з приватизації об‘єктів великої приватизації, у тому числі проведення аукціонів", - йдеться в документі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 23 грудня озвучив перелік підприємств для приватизації у 2021 році.

За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації в тій чи іншій мірі схвалюють 37% українців. Водночас 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського почати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.