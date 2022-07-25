У Кабміні розповіли, чи підвищуватимуть зарплату держслужбовцям

Наразі в Україні ніхто не підіймає питання збільшення рівня заробітних плат державних службовців. Єдине, про що говорить уряд - оптимізація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова у щотижневому огляді в сфері реформи держуправління на YouTube.

"Ми пам'ятаємо, що Україна - воююча держава і, звичайно, що ми не можемо говорити про якесь збільшення заробітної плати. Ми можемо говорити про оптимізацію функціонала у центральних органах виконавчої влади і їх підрозділів", - сказав він.

Урядовець зазначив, що 25 липня експерти, які працюють у робочих групах щодо реформи оплати праці держслужбовців, мають внести свої пропозиції по питаннях, пов'язаних із врегулюванням низьких посадових окладів і забезпеченням гідної оплати праці держслужбовців.