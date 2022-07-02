В Україні зріс прожитковий мінімум: як це вплине на страхові виплати
З 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Це передбачено законом про державний бюджет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду соціального страхування України у Facebook.
Як зазначили в прес-службі, відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.
Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 1 липня цього року, розмір виплат складе:
- потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) - 44 200 грн;
- сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) - 260 000 грн;
- утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) - 52 000 грн.
Раніше ці виплати становили 42 177 грн, 248 100 грн, 49 620 грн відповідно.
Нагадаємо, з 1 липня 2022 року в Україні підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія). Відповідно до закону про держбюджет, мінімальна пенсія зросте на 93 гривні з 1934 до 2027 гривень. Також з 1 липня зростуть і пенсійні надбавки, прив'язані до показника прожиткового мінімуму.
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