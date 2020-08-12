Уряд скасував обов'язок постачальників зберігати страховий запас газу

Кабінет міністрів увалив постанову "Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2020 рік". Розмір встановлено на рівні 0 відсотків від запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу на наступний місяць.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 12 серпня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту відповідно до чинного законодавства України, постачальники зобов'язані створювати страховий запас природного газу. Розмір страхового запасу встановлюється щорічно Кабінетом міністрів України на однаковому рівні для всіх постачальників.

"Прийняття постанови сприятиме зменшенню фінансового навантаження на постачальників природного газу, що в свою чергу призведе до нормального функціонування вільного ринку природного газу, оскільки постачальники природного газу мають створити страховий запас природного газу у розмірі 0 відсотків від запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу споживачам на наступний місяць", - наголошується в документі.

Нагадаємо, на 2019 рік Кабінет міністрів встановив, що постачальники природного газу зобов’язані створити страховий запас природного газу у розмірі 10 відсотків запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу споживачам на наступний місяць.

Відзначимо, на початок серпня 2020 року загальний запас природного газу в підземних сховищах (ПСГ) сягнув позначки у 22 млрд куб. м. Це найвищий показник для цього періоду за роки незалежної України та на 40% більше, ніж торік.

Очікується, що цього року на кінець сезону закачування запас природного газу в ПСГ досягне 25,5-26,5 млрд куб. м.