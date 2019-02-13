Уряд визначив черговість виплат субсидій в грошовій формі

Для отримання грошей потрібно буди відкрити рахунок в Ощадбанку, пенсіонерам можна цього не робити

На сегодня 4,2 млн домохозяйств в Украине имеют право на получение субсидии. Об этом журналистам сказал вице-премьер Геннадий Зубко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что из тех, кто получит субсидию в денежной форме 70% - пенсионеры, а 1,2 млн - это трудоспособное население, которое нуждается в помощи.

Сейчас составляется график того, каким образом граждане, будут получать деньги. "Те, кто имеют счета в Ощадбанке, будут получать одновременно на свои счета. Те, кто получает пенсию, будут получать субсидию вместе с пенсией. Те, кто получает пенсию через "Укрпочту", будут получать с 4 до 25 марта непосредственно с пенсией свою субсидию", - сказал он.

Зубко отметил, что остается вопрос к тех граждан, которые не имеют пенсионных счетов и не имеют счетов в Ощадбанке. "Они получат сообщение о том, что им нужно обратиться в любое отделение Ощадбанка и открыть счет", - сказал Зубко и добавил, что на этот счет поступят деньги.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. Предполагается, что эта инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, ожидается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий.

Отметим, министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией. Он также отметил, что фактически субсидия превращается в социальную помощь.