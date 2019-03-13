Уряд схвалив реформу середньої освіти

Проект реформи середньої освіти направлять до Верховної ради

Кабинет министров Украины на заседании 13 марта одобрил законопроект о реформе среднего образования. Соответствующий проект презентовала министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент РБК-Украина.

Реформа предполагает введение так называемых индивидуальных образовательных траекторий для детей с инвалидностью или на домашнем обучении. Для таких учеников предлагается разрабатывать индивидуальный учебный план и проводить годовое оценивание для подтверждения уровня знаний.

Также Минобразования предлагает внедрить выбор школьных предметов по желанию. Предполагается, что после реформы в школах появятся межклассные группы для изучения определенных дисциплин.

Кроме того, реформа предусматривает расширение автономии для педагогов в разработке учебных программ, систем оценивания и повышения квалификации за счет государства. Также предлагается ввести увеличенные доплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами. Ко всему прочему предполагается, что учителя будут проходить педагогическую интернатуру и курсы оказания первой помощи.

В числе нововведений предлагается участие родителей при выборе директора школы, однако сам конкурс будет проводиться на независимой основе.

Кроме того, в правительстве предлагают внедрить трехстороннюю модель обучения на языке национальных меньшинств. Например, крымские татары смогут обучаться на родном языке до 11 (12) класса вместе с основательным изучением украинского языка. Закарпатские венгры в начальной школе будут обучаться на родном языке наряду с украинским. С пятого класса не менее 20% учебного времени должно преподаваться на украинском с увеличением до не менее 40% в 9 классе (в старших классах не менее 60%).

Для русскоязычного населения предполагается, что не менее 80% учебного времени будет преподаваться на украинском языке уже с пятого класса.

Напомним, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что зарплата учителей за два года выросла на 75%.