Уряд схвалив залучення 450 млн євро кредиту на дороги

Кабінет міністрів України на засіданні 6 листопада схвалив залучення кредиту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для розвитку транс'європейської транспортної мережі. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Сьогоднішнім рішенням Кабмін схвалив залучення 450 млн євро на проект Транс'європейська транспортна мережа (TEN-T), який передбачає створення до 2030 року нової транспортної системи на території ЄС. Очікується, що нова система об'єднає 94 морських і річкових портів, 38 міжнародних аеропортів та близько 15 тис. км швидкісних залізниць.

З української сторони у залученні європейського кредиту зацікавлений "Укравтодор", який готує новий проект щодо поліпшення стану автомобільних доріг за маршрутами міжнародних транспортних коридорів.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін заклав на ремонт доріг більше 70 млрд гривень в бюджеті-2020. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, уряд також буде шукати інвесторів для розвитку інфраструктури навколо аеропортів.