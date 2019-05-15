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Уряд схвалив макропрогноз на три роки


Трирічний прогноз прийнято в рамках переходу до середньострокового бюджетування

Кабінет міністрів схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Відзначимо, цей сценарій є продовженням базового, закладеного до державного бюджету на 2019 рік. Очікується, що макроекономічний прогноз на три роки стане базою для трирічної бюджетної декларації в рамках переходу до середньострокового бюджетування.

Представлений в прогнозі сценарій передбачає два варіанти макроекономічних показників на 2020-2022 роки. Згідно першого варіанту в 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,3%, у 2021 році на 3,8%, в 2022 році - на 4,1%. Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 6% в 2020 році, 5,7% - в 2021 році, 5,3% у 2022 році.

Згідно другого варіанту в 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,6%, у 2021 році - на 3,6%, в 2022 році - на 3,3%. Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 6,5% в 2020 році, 7,1% в 2021 році, 7% у 2022 році.

В уряді підкреслюють, що на даний період прогнозується подальша диверсифікація українського експорту до країн ЄС, Азії та Африки.

Нагадаємо, в січні президент підписав закон про трирічне бюджетне планування. Документ передбачає складання Бюджетної декларації як документа стратегічного планування, який буде визначати основні принципи бюджетної політики на середньостроковий період.

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