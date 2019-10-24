Уряд Норвегії виділить Україні 4 млн долларів

Уряд Норвегії прийняв рішення виділити на фінансування проекту співпраці між Україною та Норвегією у сфері охорони здоров'я близько 4 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в Королівстві Норвегія.

Як зазначив посол України в Норвегії Вячеслав Яцюк, таке рішення відкриває шлях до започаткування нового напряму взаємовигідного співробітництва між країнами.

"Уряд України вітає рішення Уряду Норвегії щодо реалізації трирічного проекту співпраці між Україною та Норвегією у сфері охорони здоров'я. Це рішення відкриває шлях до започаткування нового важливого напряму змістовного та взаємовигідного співробітництва між нашими двома державами", - заявив він.

Зазначається, що ключова увага у рамках проекту буде зосереджена на підтримці реформування системи охорони здоров'я в Україні.

"Особливо важливе значення для України має те, що одна з головних цілей проекту спрямована на поліпшення послуг української медицини у сфері фізичної та психологічної реабілітації, що надаються пораненим українським військовослужбовцям та іншим постраждалим громадянам", - зазначив посол.

Проект також передбачає співпрацю у захисті від інфекційних захворювань та профілактиці і лікуванні окремих видів хвороб. Для втілення проекту, яке розпочнеться у цьому році, будуть залучені низка лікувальних та науково-дослідницьких закладів України та Норвегії.

Витрати, пов'язані з реалізацією проекту, будуть розподілені між Україною та Норвегією.

"Уряд України високо цінує рішення уряду Норвегії виділити на цілі фінансування проекту 37 мільйонів норвезьких крон (близько 4 мільйонів доларів США)", - підкреслив Яцюк.

Нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини виділить оборонному відомству України 1,5 млн євро для придбання медичного обладнання. Кошти будуть виділенні на придбання мобільних рентген-апаратів, цифрових хірургічних машин та ангіографів.