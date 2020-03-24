Уряд призначив Ярему першим заступником держсекретаря Кабміну

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про це свідчить відповідне розпорядження

Уряд своїм рішенням призначив першим заступником державного секретаря Кабінету міністрів України Олександра Ярему. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відповідне розпорядження Кабміну.

При цьому розпорядженням №334 від 23 березня його звільнили з посади голови Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства України, на яку він був призначений 5 лютого поточного року.

"Призначити Ярему Олександра Йосиповича першим заступником Державного секретаря Кабінету міністрів України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпорядженням КМУ від 5 лютого 2020 р. №102 з оплатою праці відповідно до законодавства", - говорить розпорядження Кабміну №335 від 23 березня.

Варто відзначити, Ярема раніше був заступником міністра молоді і спорту в уряді Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, раніше КМУ призначив Людмилу Рабчинську заступником міністра цифрової трансформації України. Відповідну постанову уряду було опубліковано 18 березня 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін на засіданні прийняв рішення, яким призначив Ірину Микичак першим заступником міністра охорони здоров'я.