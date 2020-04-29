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Уряд спрямує понад 240 млн гривень недофинансированным лікарням

Новини » Суспільство     29.04.2020 - 09:47
Уряд спрямує понад 240 млн гривень недофинансированным лікарням
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Кошти будуть виплачені за рахунок субвенцій за жовтень-грудень

Уряд направить 240 мільйонів гривень до недофинансированным лікарням в регіонах. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кошти будуть направлені в лікарні, яким не вистачило коштів на виплату заробітних плат.

"З метою врегулювання ситуації з критичним недофінансуванням закладів охорони здоров'я, яке ми гостро відчуваємо зі стартом другого етапу реформи з 1 квітня, Моз разом з Мінфіном опрацювали питання отримання фінансування в квітні коштів субвенцій, яке було передбачено регіонам на жовтень-грудень у розмірі 241,8 млн гривень. Ці кошти будуть перераховані регіонами казначейської служби вже сьогодні-завтра", - заявив Степанов.

Раніше в Моз повідомляли, що 984 лікарні отримають в цьому році менше коштів, ніж торік. За словами Степанова, що в деяких лікарнях фінансування зменшиться до 50%.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив, що після завершення епідемії коронавіруса в Україні потрібно змінити підхід до медичної реформи. Як зазначив президент, на даний момент в Україні більшість процесів медицини відбувається в ручному режимі.

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