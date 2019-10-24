Уряд змінив порядок видачі спецдозволів на користування надрами

Кабінет міністрів України змінив порядок видачі спецдозволів на користування надрами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, відтепер ці дозволи будуть видаватися на електронних аукціонах.

"Скасували корупційне поле під час видачі спецдозволів на користування надрами. Відтепер ці дозволи будуть видаватися на електронних аукціонах. Це додаткові 200 млн грн надходжень до держбюджету, плюс зростання видобутку газу на 1 млрд куб. м вже за 3 роки", - зазначив глава уряду.

Також Кабмін запровадив електронні аукціони на право спеціального користування водними біоресурсами

"Ми запровадили електронні аукціони на право спеціального користування водними біоресурсами, що підвищить інвестиційну привабливість галузі рибальства, наповнить держбюджет за рахунок продажу права на вилов водних біоресурсів", - написав Гончарук.

За його словами, для полегшення роботи бізнесу в Україні було скасовано близько 20 актів.

"Також, запровадили ризик-орієнтований підхід до контролю за безпекою доріг. Це має зменшити випадки загибелі і травмування водіїв та пасажирів у ДТП за участі пасажирських автоперевізників, фур і цистерн", - додав прем'єр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, що має полегшити відкриття іноземними компаніями представництва на території нашої держави.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд схвалив законопроект для спрощення укладення міжнародних договорів в електронній формі.