ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін спростив реєстрацію іноземних представництв в Україні

Новини » Політика    24.10.2019 - 14:45
Кабмін спростив реєстрацію іноземних представництв в Україні
Фото: засідання уряду (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прийнята Кабміном постанова істотно полегшує відкриття іноземними компаніями представництва на території України

Кабінет міністрів прийняв розроблену Мін'юстом постанову "Про деякі питання реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні", який істотно полегшує можливість відкриття іноземними компаніями представництва на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, документом передбачається, що плату за реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарювання в Україні буде знижено з 2500 доларів США до 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2019 році - 1921 грн). Крім того, строк реєстрації представництва скорочується з 60 до 20 робочих днів. Важливо при цьому зауважити, що для іноземних суб’єктів господарської діяльності, які є резидентами держави-агресора, реєстрація представництва в Україні коштуватиме 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та триватиме до шістдесяти робочих днів з дня подання документів.

"Ми спрощуємо реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарювання в Україні, адже усунення бар’єрів для іноземних інвестицій є фундаментом економічного розвитку. Впевнений, ці зміни створять сприятливі умови для присутності іноземних компаній в Україні, збільшать кількість інвестицій в нашу економіку та підвищать ділову активність", - зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України спростить реєстрацію фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як писало РБК-Україна, уряд схвалив законопроект "Про відмову від заяви України до Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів".

Кабмін спрощує реєстрацію фактів народження та смерті в ОРДЛО Кабмін схвалив закон щодо укладення міжнародних договорів в електронній формі
Новини України Кабінет Міністрів Українибизнес
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся