Кабмін спростив реєстрацію іноземних представництв в Україні

Фото: засідання уряду (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прийнята Кабміном постанова істотно полегшує відкриття іноземними компаніями представництва на території України

Кабінет міністрів прийняв розроблену Мін'юстом постанову "Про деякі питання реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні", який істотно полегшує можливість відкриття іноземними компаніями представництва на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, документом передбачається, що плату за реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарювання в Україні буде знижено з 2500 доларів США до 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2019 році - 1921 грн). Крім того, строк реєстрації представництва скорочується з 60 до 20 робочих днів. Важливо при цьому зауважити, що для іноземних суб’єктів господарської діяльності, які є резидентами держави-агресора, реєстрація представництва в Україні коштуватиме 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та триватиме до шістдесяти робочих днів з дня подання документів.

"Ми спрощуємо реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарювання в Україні, адже усунення бар’єрів для іноземних інвестицій є фундаментом економічного розвитку. Впевнений, ці зміни створять сприятливі умови для присутності іноземних компаній в Україні, збільшать кількість інвестицій в нашу економіку та підвищать ділову активність", - зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України спростить реєстрацію фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як писало РБК-Україна, уряд схвалив законопроект "Про відмову від заяви України до Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів".