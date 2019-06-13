У Гонконзі через протести евакуювали уряд

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Студенти збираються на вулицях, центр Гонконгу оточено поліцією

Через заворушення в центральній частині Гонконгу закрито та евакуйовано всі урядові та адміністративні будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Рішення про закриття урядових будівель ухвалила влада спеціального адміністративного району Китаю. Причиною цього рішення стали масові протести, що почалися вчора. Сьогодні центр міста оточений поліцією, поліцейські в штатському перевіряють документи.

Протестувальники тим не менш продовжують збиратися на вулицях, багато з них носять маски й захисні окуляри на випадок, якщо поліція знову застосує сльозогінний газ. Повідомляється про декілька тисяч мітингувальників, це переважно молодь і студенти.

Нагадаємо, напередодні у Гонконзі поліція застосувала силу - сльозогінний газ і травматичну зброю - для розгону демонстрантів, які вимагають скасувати поправки до закону про екстрадицію.

Розгляд поправок до закону було відкладено. Глава Гонконгу Керрі Лам засудила заворушення і закликала до якнайшвидшої нормалізації життя в місті.

Прийняття поправок до закону про екстрадицію дозволить відправляти на материк і в інші країни, з якими у Гонконгу немає угод про екстрадицію, для судового розгляду підозрюваних у скоєнні злочинів і перебувають на гонконгській території.