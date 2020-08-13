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Уряд Німеччини ухиляється від заборони Huawei на 5G

Прес-релізи, Четвер 13 серпня 2020 13:28
Уряд Німеччини ухиляється від заборони Huawei на 5G

Згідно з повідомленням Frankfurter Allgemeine Zeitung, уряд Німеччини ухиляється від заборони Huawei як постачальника обладнання для 5G-сфери.

Зокрема, у ньому йдеться про те, що Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI) спершу перевірить технологію, представлену для використання у 5G-мережах. Зазначається, що у Законі про телекомунікації буде прийнято низку заходів безпеки.

Згідно з повідомленням, поняття "політичної достовірності" стане частиною Закону. Попри перевірку безпеки BSI, на виробника можна буде накласти заборону лише у випадку, якщо уряд, Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство з економічних питань разом висловлять занепокоєння щодо провайдера, яке ґрунтується на понятті "політичної достовірності".

Проте це фактично неможливо, адже уряд та Міністерство з економічних питань неодноразово висловлювалися проти виключення Huawei з переліку постачальників 5G лише через те, що це китайська компанія.

*Першоджерела

Німецькою мовою:

https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2020/Sicherheitskatalog_5G_100820.html

Англійською мовою:

https://www.telecompaper.com/news/german-govt-leans-away-from-huawei-ban-for-5g-report--1349898

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