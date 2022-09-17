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Уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 одиниць САУ RCH-155

Фото: eряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 одиниць САУ RCH-155 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 одиниць самохідних артилерійських установок RCH-155. Але поставка можлива не раніше 2025 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

Згідно з даними видання, контракт на поставку 18 самохідних артилерійських установок коштує 216 млн євро.

Міністри оборони Німеччини та України Крістіне Ламбрехт й Олексій Резніков обговорювали контракт ще у липні. Однак, поставки RCH-155 відбудуться не раніше як через 30 місяців після укладання контракту, тобто у 2025 році.

Як відзначають джерела з українського боку, Київ декілька разів порушував питання щодо придбання RCH-155, однак останніми тижнями Берлін не давав жодної відповіді.

За словами посла України в Німеччині Андрія Мельника, RCH-155 будуть ефективним внеском в підсилення української армії.

"Сподіваюсь, що федеральний уряд продовжить послідовно йти цим шляхом", – додав Мельник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина відмовляється передати Україні танки Leopard II, оскільки нібито навчання українських військових займе тривалий період часу.

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