Уряд повинен ввести мораторій на експорт брухту, щоб врятувати металургійну галузь, - нардеп

"Днями я мав зустріч з представниками профспілок промислових підприємств, в тому числі і металургії, і вони б’ють на сполох: у світі різко зростає виплавка сталі, і є велика потреба нашого вітчизняного брухту. Його завжди купляє не тільки Китай, а й сусідня через море Туреччина. І для того, щоб Україна стала конкурентоздатною, уряду слід вживати заходів для того, щоби наш металобрухт на йшов за межі держави", - розповів Цимбалюк.

Він нагадав, що металургійна галузь, яка наразі страждає від нестачі брухту - це великі підприємства, на яких лежить велика соціальна відповідальність. Крім того, використання брухту - необхідна умова для декарбонізації, курс на яку взяла Україна.

"Металургійні підприємства є і найбільшими і платниками податків, і тими, хто створює і робочі місця. Через це ми маємо дбати про свого виробника, і створити умови для того, щоби брухт, якісний брухт, особливо чорних металів, залишався в державі", - наголосив народний депутат.

Цимбалюк також нагадав, що у проекті бюджету на 2022 рік не закладено жодної копійки для того, щоб підтримати вітчизняну промисловість.

"Через це профспілки металургів вимагають заборонити тимчасово брухту за кордон, щоб таким чином стимулювати підтримку своєї сталеварної промисловості. Для того, щоби люди не скорочували робочі місця. Звісно, за цією темою стоять ті, хто нині збирають брухт і вивозять масово за кордон. Через це без позиції держави, принципової фахової позиції уряду тут не обійтися. Я думаю, що вони прислухаються до експертів і до тих, хто сьогодні представляє цю галузь", - резюмував Цимбалюк.