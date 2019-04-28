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Уряд Британії розробляє заходи для протистояння РФ і Китаю


Серед заходів члени британського кабінету міністрів мають намір змінити правила роботи Палати лордів

Британський уряд почав розробку пакету заходів, який повинен буде протистояти діям ворожих держав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

Повідомляється, що члени британського кабінету міністрів збираються змінити правила роботи верхньої палати парламенту - Палати лордів. Вони хочуть зобов'язати її членів у повному обсязі розкривати свої активи, які пов'язані з РФ і Китаєм, Також планується ввести закон про шпигунство, який повинен буде виявляти іноземних шпигунів, що працюють у банках та інших компаніях Британії.

Також серед заходів, що готуються, присутні плани по видворенню з країни співробітників китайської корпорації Huawei, що займаються створенням британської мобільного зв'язку п'ятого покоління, якщо зможуть їх викрити в роботі на китайську розвідку.

Заступник голови з питань безпеки Міністерства внутрішніх справ Британії Бен Уоллес заявив, що зміна парламентських правил зможе надати "прозорість політичної системи", а також буде сприяти захисту британської демократії від можливих гібридних атак.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Британія вводить стратегію боротьби з загрозою з боку Росії. Також міністр оборони Британії Гевін Вільямсон повідомив, що він створює в Міністерстві оборони постійне підрозділ для оцінки можливостей ворожих іноземних держав, таких як Іран і Китай.

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