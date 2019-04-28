Уряд Британії розробляє заходи для протистояння РФ і Китаю

Британський уряд почав розробку пакету заходів, який повинен буде протистояти діям ворожих держав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

Повідомляється, що члени британського кабінету міністрів збираються змінити правила роботи верхньої палати парламенту - Палати лордів. Вони хочуть зобов'язати її членів у повному обсязі розкривати свої активи, які пов'язані з РФ і Китаєм, Також планується ввести закон про шпигунство, який повинен буде виявляти іноземних шпигунів, що працюють у банках та інших компаніях Британії.

Також серед заходів, що готуються, присутні плани по видворенню з країни співробітників китайської корпорації Huawei, що займаються створенням британської мобільного зв'язку п'ятого покоління, якщо зможуть їх викрити в роботі на китайську розвідку.

Заступник голови з питань безпеки Міністерства внутрішніх справ Британії Бен Уоллес заявив, що зміна парламентських правил зможе надати "прозорість політичної системи", а також буде сприяти захисту британської демократії від можливих гібридних атак.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Британія вводить стратегію боротьби з загрозою з боку Росії. Також міністр оборони Британії Гевін Вільямсон повідомив, що він створює в Міністерстві оборони постійне підрозділ для оцінки можливостей ворожих іноземних держав, таких як Іран і Китай.