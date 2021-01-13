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Уряд Британії планує вакцинувати від коронавірусу цілодобово

Великобританія, Середа 13 січня 2021 22:33
Уряд Британії планує вакцинувати від коронавірусу цілодобово
Фото: вакцина від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Великобританії розраховує на швидший запуск цілодобової програми вакцинації. Поки все впирається в обмежені поставки доз.

Про це заявив премьер-міністр Британії Борис Джонсон, повідомляє Reuters.

Глава уряду зазначив, що збільшення кількості поставок і доз від виробників вакцини допоможе прискорити процес вакцинації.

Відомо, що розробник британської вакцини Astrazeneca планує вийти на рівень виробництва 2 мільйонів доз препарату в тиждень до середини лютого.

Джонсон розраховує, що якнайшвидша вакцинація груп ризику до середини наступного місяця дозволить пом'якшити обмеження і вийти з локдауну. У той же час, у Шотландії навпаки думають про посилення карантину.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії за минулу добу зафіксували 1564 смерті від коронавірусу. Вперше за час пандемії добовий приріст смертей від COVID-19 перевищив 1,5 тисячі.

Також відомо, що Британія не планує вводити COVID-паспорт для вакцинованих. Однак у Сполученому Королівстві створять мобільний додаток для підтвердження вакцинації.

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