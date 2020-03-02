Уряд анонсував підвищення зарплат окремим лікарям

Зарплати окремим категоріям лікарів будуть підвищені на 30% з 1 квітня 2020 року. Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, через місяць в Україні стартує ще одна реформа, яка призведе до того, що "для окремих лікарів зарплата буде підвищена до 30%, а за окремими розрахунками по окремих лікарнях може бути навіть більше".

Прем'єр також додав, що найголовніше те, що "для українців вперше, мабуть, зявиться справжня безкоштовна медицина".

"Ну тобто по окремих послугах, які включені до гарантованого пакету, послуги в лікарнях мають надаватися без жодних додаткових оплат", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2020 року склала 10727 грн, що на 16,3% більше порівняно січнем 2019 року. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у січні 2020 року до січня минулого року зросла на 12,5%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні станом на 1 січня 2020 року склала 3034,4 млн грн, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 січня склала 1850,9 млн грн. При цьому за весь 2019 рік заборгованість по зарплаті зросла на 14,7%, а для працівників економічно активних підприємств - на 27,1%.