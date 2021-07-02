Уряд Афганістану здатний встояти після виведення військового контингенту США, - Байден

Уряд Афганістану володіє достатніми можливостями, щоб встояти після виведення військового контингенту США . Американські військові покинуть країну у встановлені терміни, а не в "лічені дні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена .

"Я думаю, що у них (афганської влади - ред.) є можливості, щоб утримати уряд", - сказав він.

Байден зазначив, що владі Афганістану чекають переговорів з представниками радикального руху "Талібан".

Президент США спростував повідомлення ЗМІ про те, що виведення американського військового контингенту з Афганістану буде завершено найближчими днями. "Ні, ми йдемо відповідно до планів, які поставили перед собою", - уточнив він.