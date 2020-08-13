В уряді Південної Кореї назвали рік запуску мережі 6G

В уряді Південної Кореї повідомили, що пілотний проект зв'язку шостого покоління 6G запустять у 2026 році. Терміни запуску пілотного проекту на зустрічі з міністрами озвучив прем'єр-міністр Кореї Чунг Се-Кюн.

Про це повідомляє видання BusinessKorea, посилаючись на уряд.

Зокрема, стратегія розгортання 6G базується на розвитку передових технологій, забезпеченні необхідних стандартів і реєстрації патентів. З бюджету Кореї на реалізацію цього плану виділять 200 мільярдів вон протягом п'яти років. При цьому фінансування стартує з 2021 року.

Прем'єр зазначив, що уряд буде наполягати на вирішенні 10 стратегічних завдань при розгортанні мережі. У них входять надпродуктивність і надточність стандарту.

Так, після реєстрації нових технологій на початку 2026 року буде запущений проект з модернізації поточної мережевої інфраструктури Південної Кореї. В першу чергу модифікують інфраструктуру в п'яти основних областях - цифрову охорону здоров'я, імерсивний контент (можливість організації конференцій без особистої участі спікерів), безпілотні автомобілі, розумні міста і розумне виробництво.

Автори проекту очікують, що швидкість передачі даних при 6G досягне одного терабайта в секунду. Це в п'ять разів швидше, ніж у 5G.

При цьому мережа шостого покоління буде функціонувати на висоті до 10 кілометрів над Землею.

Нагадаємо, в листопаді 2019-го Китай офіційно почав досліджувати телекомунікаційні технології шостого покоління: у країні створили національну групу з досліджень і розробок в області технологій 6G.

Як писало РБК-Україна, китайська компанія Huawei також почала розробку мережевих рішень для стандарту 6G, при цьому запуск технологій очікується не раніше 2030 року.