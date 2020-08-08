В уряді створять систему для відстеження контактів заражених коронавірусом

В уряді створять систему для відстеження контактів людей, заражених на коронавірус. Передбачається, що це дасть можливість більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань.

Про це в Telegram повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Як зазначається, розробкою системи будуть займатися три відомства - Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство цифрової трансформації.

"МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи повинні створити ефективну систему відстеження контактів людей, які захворіли COVID-19. Ці епідеміологічні розслідування повинні бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть нам можливість більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань", - йдеться в повідомленні.

Як писало РБК-Украина, раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабміну мобілізуватися, щоб запобігти другу хвилю COVID-19 в Україні.

Нагадаємо, в Україні четвертий день поспіль фіксують добовий антирекорд по захворюваності COVID-19: за останню добу в країні підтвердили 1489 нових випадків.