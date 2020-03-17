В уряді розроблять програму кредитних канікул для бізнесу

Кабінет міністрів України наразі розробляє програму кредитних канікул у зв'язку із карантином через коронавірус. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає РБК-Україна.

За словами президента, програма кредитних канікул для малого та середнього бізнесу очікується від Національного банку та Міністерства фінансів, а також державних і комерційних банків.

"Зараз працює уряд. Хоч нам і важко, хоч ми і не Франція і економіка у нас не така міцна, як у багатьох європейських країн, але вони повинні розробити програму (кредитних канікул, - ред.). Я дав їм указ... Буде декілька структурних програм з приводу канікул... мається на увазі - не сплачувати великі кредити", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у рамках заходів проти коронавірусу доручив Міністерству фінансів провести переговори з МВФ та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.