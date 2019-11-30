В уряді працюють над зменшенням платіжок на комуналку

У Кабінеті міністрів напрацюють новий пакет рішень з енергоефективності для зменшення платіжок громадян України за житлово-комунальні послуги. Про це повідомив міністр енергетики Олексій Оржель в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

Міністр зазначив, що серед методів, які допоможуть досягти енергоефективності, розглядається також модернізація житла.

"Зараз уряд напрацьовує цілий пакет рішень для того, щоб дати українцям якнайбільшу можливість...Більше того, і сам уряд буде це виконувати, для того, щоб зменшити платіжку. Щоби яка б не була ціна, в українця була менша платіжка і щоб він сплачував насправді.. Від модернізації і реновації житла для українця платіжка зменшується на 30-40%. Це набагато суттєвіше, ніж ми намагаємось за рахунок ринкових механізмів отримати меншу ціну", - заявив Оржель.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець жовтня 2019 року становила 52,1 млрд грн. Це на 1,1 млрд грн більше від показників попереднього місяця (51 млрд грн).