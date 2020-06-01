План Шмигаля: як уряд буде боротися з кризою

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив топ-10 ініціатив уряду для подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією коронавірусу. Ініціативи увійшли до урядової програми стимулювання економіки України.

Ініціативи український прем'єр опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Так, уряд пропонує адаптивний карантин, який передбачає використання 64,7 млрд гривень Фонду боротьби з коронавірусом для повноцінного функціонування держави.

Розвиток малого та середнього бізнесу, передбачає виділення:

4 млрд гривень на відшкодування відсотків за діючими кредитами мікро та малого бізнесу, а також кредитні канікули за програмою "5-7-9%";

гривень на відшкодування відсотків за діючими кредитами мікро та малого бізнесу, а також кредитні канікули за програмою "5-7-9%"; 24 млрд гривень на покриття застави за кредит державними портфельними гарантіями;

гривень на покриття застави за кредит державними портфельними гарантіями; 1,6 млрд гривень на підтримку креативних індустрій.

Так звана "регуляторну гільйотину", яка передбачає понад 30 кроків з дерегуляції бізнесу.

Вдосконалення податкової системи:

ліквідацію підрозділів економічних розслідувань СБУ, Нацполіції та прокуратури та створення єдиного органу - Служби фінансових розслідувань ;

; впровадження нульової декларації та податку на виведений капітал ;

; скасування тотальної фіскалізації спрощенців з повноцінним впровадженням програмних РРО.

Перезапуск промислового сектору:

реформування держфонду регіонального розвитку;

надання права суб'єктам застосовувати метод прискореної амортизації виробничого обладнання.

Вихід з енергетичної кризи:

перегляд енергетичної стратегії;

врегулювання заборгованості та тарифів;

створення передумов для модернізації основних фондів.

Реформування транспорту та інфраструктури:

створення незалежного регулятора тарифів;

реформування "Укрзалізниці";

оптимізація портових зборів;

виділення 19 млрд гривень на розширення "Великого будівництва";

гривень на розширення "Великого будівництва"; створення національного авіаперевізника.

Розвиток міжнародної торгівлі:

виділення 65 млн гривень на консультаційну підтримку малого та середнього бізнесу на базі Офісу просування експорту;

гривень на консультаційну підтримку малого та середнього бізнесу на базі Офісу просування експорту; активізація діяльності експортно-кредитного агентства та "Укрексімбанку".

Аграрно-промисловий комплекс:

запровадження довгострокових державних субсидій на термін від 3 до 5 років;

стимулювання розвитку переробки.

Цифрова трансформація та розвиток ІТ сектору:

переведення державних послуг в цифровий формат;

створення сприятливих умов для розвитку ІТ сектору;

приведення української системи кібербезпеки у відповідність до міжнародних стандартів.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що програма економічного відновлення України розрахована на 3 роки.