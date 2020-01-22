В уряді очікують нову програму з МВФ найближчим часом

Українська влада очікує в найближчий час схвалення Радою директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) рішення про нову трирічну програму з Україною. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в інтерв'ю у спеціальному випуску The Report Company у співпраці з Newsweek.

Гончарук відзначив надзвичайну важливість співпраці з МВФ, оскільки мова йде не стільки про гроші, скільки про довіру.

"Вони - наш найефективніший інструмент для відновлення довіри до України на міжнародному рівні. Найближчим часом ми очікуємо отримання трирічної програми від МВФ, і ми вже узгоджуємо ключові умови", - сказав прем’єр.

Гончарук відзначив, що нова програма може містити пункт щодо зменшення адміністративного тиску на енергетичних ринках, що може призвести до подальшої лібералізації в цій галузі.

"Раніше напередодні виборів тарифи знижували до мінімуму, аби ощасливити людей, але для цього не було жодного економічного обґрунтування, а, відтак, це наносило шкоду національній економіці. Це також була схема, яка дозволила відібрати у держави мільйони доларів. Тож лібералізація ринку є дуже важливим кроком", - додав він.

Гончарук також заявив, що важливою частиною програми МВФ стане підтримка незалежності Національного банку, оскільки тільки ця інституція здатна забезпечити макроекономічну стабільність.

За його словами, існують також важливі елементи банківського сектору, які можна переглянути. Однією з особливостей сектору є те, що зараз є занадто великий відсоток державних банків, відтак, наявність якісного корпоративного управління в цих банках є під великим питанням. "Ми повинні запровадити хороше корпоративне управління, щоб запобігти втручанням політиків у діяльність фінансового сектору через ці великі державні банки", - додав він.

"Ще один дуже важливий блок - антикорупційний. Деякі органи боротьби з корупцією, створені за останні п'ять років, зараз функціонують належним чином і вже мають певні досягнення. Іншим важливих питанням є незаконне збагачення. В жодному разі не можна закривати очі на корупцію. Крім цього, драйверами змін економічної системи є земельна реформа, приватизація та інструменти ДПП. У межах цього є точки зростання, які можуть бути відображені в новій програмі", - вважає Гончарук.

Нагадаємо, 8 грудня 2019 року директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила про досягнення угоди про нову програму підтримки України обсягом 5,5 млрд доларів протягом трьох років. Програма розширеного фінансування (EFF) повинна бути затверджена радою директорів МВФ.

Після цього, речник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джері Райс заявив, що остаточне затвердження програми МВФ для України буде залежати від виконання попередніх умов.