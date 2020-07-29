В уряді назвали точки зростання української економіки після кризи

Кабінет міністрів прогнозує постове відновлення економіки України після кризи. Зростанню сприятимуть позитивні тенденції у деяких галузях.

Про це на засіданні уряду сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр виділив декілька точок зростання економіки.

"Це розвиток промисловості, підтримка національного виробника, зокрема у сфері машинобудування, оборонного замовлення", - сказав він.

Серед сприятливих факторів Шмигаль назвав "очікування, що вже з четвертого кварталу цього року почнеться відновлення у різних країнах світу, і це сприятиме збільшенню попиту на українську металургію, тобто на експорт українських металів".

За його словами, також очікується збільшення переробки в аграрному секторі. "Ми впевнені, що маємо стимулювати збільшення переробки не заборонами, а програмами підтримки, щоб наша аграрна галузь розвивалася в напрямку: експортуй не сировину, а готовий продукт".

За його словами, третій аспект, це підтримка малого та середнього бізнесу.

Шмигаль також назвав четвертий аспект - зосередження не лише на зовнішніх, але й на внутрішніх інвесторах.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки".

За базовим сценарієм, прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% у 2023 році.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зберіг прогноз падіння економіки на 2020 рік на рівні 4,8%.