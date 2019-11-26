В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у 2020 році

В Міністерстві соціальної політики заявили, що у 2020 році розмір допомоги при народженні дитини не зміниться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зазначається, що розмір допомоги становитиме, як і раніше, 41 280 гривень.

"Одним з часто згадуваних питань є наступне: чи зміниться сума виплат в 2020 році при народженні дитини. Відповідаємо: сума не зміниться. Розмір допомоги при народженні дитини складає 41 280 гривень", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Кабінеті міністрів України прийнято рішення про збереження нинішнього механізму надання матеріальної допомоги при народженні дітей.

Однією з пропозицій було запровадження адресної програми при народженні, яка виплачується лише тим родинам, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15% від розміру виплат (фактично це близько 6 тис. гривень - оскільки допомога при народженні дитини складає близько 41 тис. гривень). Однак механізм виплат вирішили не змінювати.

Нагадаємо, 4 листопада Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ після аналізу законопроекту "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України", опублікованого на сайті Міністерства соціальної політики, попередив, що в Україні сотні тисяч сімей можуть втратити виплати від держави при народженні дитини.