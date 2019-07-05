В уряді назвали терміни підвищення пенсій у 2020

Наступний перерахунок і осучаснення пенсій відбудеться з 1 березня 2020 року. Про це віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко сказав журналістам у кулуарах Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив віце-прем'єр, відповідна норма закладена в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Єдине, що я можу сказати точно, відповідно до пенсійної реформи, яку ми провели, новий перерахунок і осучаснення пенсій відбудеться з 1 березня 2020 року. Якщо нова влада не скасує перерахунок і не внесе зміни в закон, то пенсіонери отримають... 1 березня 2020 року. Це не залежить від того, який буде уряд, який буде коаліція", - додав він.

При цьому він нагадав, що норми планового підвищення мінімальних пенсій будуть залежати від державного бюджету, який будуть приймати восени.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 1 березня 2019 року провів автоматичний перерахунок пенсій згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". З 10,2 млн пенсіонерів, яким зроблений перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8,97 млн пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну, для індексації застосовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може бути менше 100 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за законом про держбюджет-2019 мінімальна пенсія зросте за рік на 9% до 1638 грн.