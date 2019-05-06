В уряді назвали кількість євреїв в Україні

В Україні проживає понад 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським родинним корінням. Про це повідомив віце-прем’єр міністр України Павло Розенко під час відкриття Київського Єврейського форуму 6 травня, передає кореспондент РБК-Україна.

Розенко привітав гостей форуму від імені уряду, зазначивши, що українці та євреї з покон віків проживали на цій землі, а єврейська громада в Україні, її культура, її спадщина є надзвичайно цінною для країни.

"За нашою оцінкою, понад 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським корінням мешкає сьогодні в Україні. І безумовно, що одним з пріоритетів української держави є забезпечення представників усіх етнічних груп і громад усіма необхідними умовами для їх розвитку", - заявив Розенко.

Зокрема, за словами, Розенко це стосується сфери освіти для різних етнічних груп в Україні.

"Сьогодні ми можемо пишатися тим, що є можливість у загальноосвітніх навчальних закладах вивчати історії, мову і культуру. Понад 70 навчальних класів в Україні можуть здобувати освіту рідною мовою в загальноосвітніх навчальних закладах", - додав він

Як повідомляло РБК-Україна, чисельність наявного населення України упродовж січня-лютого 2019 року зменшилася на 51,6 тисяч осіб. За Держстату, чисельність населення на 1 березня 2019 року становила 42101,7 тисяч осіб.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного Kantar TNS на початку 2017 року своїм громадянством пишаються 68% українців.