В уряді назвали понад 10 першочергових законопроектів

Парламент має ухвалити урядовий законопроект № 9417 про про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

В Верховную Раду подан ряд законопроектов, которые должны быть проголосованы народными депутатами. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что депутаты должны рассмотреть законопроект №9417 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

"Я хочу поддержать то, что законопроекты №9406, №9476, №7473, № 9532 (Проект Закона о режиме общего транзита, - ред.), №7276, - это те законопроекты, которые необходимо проголосовать. А также поддержать законопроект №9532", - заявил Кубов.

По его словам, парламент также должен принять правительственный законопроект № 9417 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

"Мы вместе должны принять важные законопроекты №6235 относительно технических регламентов и 8370 относительно военных стандартов НАТО, а также №7123 о стандартизации, № 9061 и № 6023", - добавил он.

Кубив отмечает, что парламент также должен принять президентский законопроект №2413-А "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций с государственного регулирования рынков финансовых услуг".

9406 - Проект Закона о внесении изменений к некоторым законам Украины относительно бесперебойного снабжения электрической энергии субъектам хозяйствования, предоставляющих коммунальные услуги и корректировки цен/тарифов на коммунальные услуги.

Напомним, в четверг, 28 февраля, Верховная рада рассмотрит доработанный ко второму чтению законопроект о функционировании украинского языка как государственного - "языковой закон".