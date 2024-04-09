Правила меняются. Какие страны урезают помощь украинцам в 2024 году

Временной защитой в ЕС пользуются 4,2 млн человек из Украины. Спустя два года войны некоторые страны меняют программы поддержки и сокращают помощь для беженцев.

РБК-Украина рассказывает, в каких странах Европы готовятся урезать выплаты, чтобы снизить давление на бюджет и побудить людей трудоустраиваться.

Польша – программу помощи существенно сократят

В Польше готовятся изменить программу помощи украинским беженцам. Предложенные правительством изменения в законодательство планируется рассмотреть в Сейме до конца апреля. В частности, с 1 июля хотят отменить следующие льготы:

одноразовую помощь новоприбывшим в 300 злотых (2945 грн);

компенсацию за размещение беженцев 40 злотых в день (397 грн) владельцам частного жилья;

выплаты на детей 800 злотых (7952 грн) и 300 злотых для подготовки к учебному году будут выдавать с условием посещения школы.

Также усилят требование оплачивать часть расходов на проживание в коллективных центрах. Для украинских беженцев останется право на бесплатную медицинскую помощь и свободный доступ к рынку труда.

Фото: Помощь украинским беженцам в Польше (gettyimages.com)

Норвегия – часть выплат на детей отменят

Правительство Норвегии просит парламент принять решение об отмене пособия на детей за первый год проживания в Норвегии. Также правительство выдвигало следующие предложения:

сократить выплаты во время ознакомительной программы для пар без детей примерно на 6000 норвежских крон (516 евро) в месяц;

надбавка по программе формы обучения должна соответствовать количеству часов по программе ознакомления;

для получения права на одноразовую выплату при рождении ребенка в 92 648 норвежских крон (7965 евро) нужно будет прожить в стране в течение 12 месяцев.

Также правительство сообщало об изменении правил для беженцев. В частности, украинцы больше не получают финансовую помощь, если решат жить частно, а не в центре приема беженцев. Государство больше не платит расходы на домашних животных, а в центре для беженцев с ними жить нельзя. Бесплатный транспорт предоставляется только до национального центра прибытия в муниципалитет Роде. Также для украинцев ограничили возможность поездок в Украину.

Фото: Украинские беженцы в Норвегии (gettyimages.com)

Ирландия – сокращение выплат уже повлияло на поток беженцев

С 14 марта в Ирландии изменили условия помощи украинским беженцам – выплаты с 220 евро в неделю урезали до 38,80 евро в неделю, а неограниченный срок проживания в государственном жилье заменили на 90-дневный срок. Новые правила касаются пока новоприбывших беженцев, а люди, приехавшие в страну раньше, могут проживать в предоставленном жилье неограниченное время, и их выплаты составляют 220 евро в неделю.

В то же время власти определили адреса шести центров, где должны останавливаться новоприбывшие украинцы до 90 дней. После выселения из этих центров люди смогут претендовать на более высокие выплаты.

Изменения правил уже привели к резкому снижению потока беженцев в страну, также украинцы стали активнее выселяться из коллективных центров. Каждый десятый из этих людей сказал, что возвращается в Украину.

Фото: Центр помощи украинцам в Ирландии (gettyimages.com)

Словакия сократила выплаты за жилье для украинцев

В Словакии компенсацию владельцам жилья за размещение украинцев продлили до 30 июня 2024 года. Но суммы выплат решили снизить.

С марта 2024 года сумма компенсации владельцам квартир и домов составляет 5 евро в сутки независимо от возраста беженцев. До этого на жилье для украинцев в возрасте до 15 лет выплачивали 5 евро в сутки, а для старших – 10 евро.

Теперь максимальный размер компенсации владельцу теперь составляет от 390 евро за 1-комнатную квартиру до 900 евро за 4 и более комнат.