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Правила перебування в СІЗО та в'язницях змінять: Малюська розповів деталі

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство юстиції України змінить правила перебування в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань. Текст відповідного наказу опублікують найближчими днями.

Про це на сторінці у Facebook написав міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, у камерах СІЗО дозволять ставити холодильники, однак, як уточнив міністр, держава їх закуповувати не буде. На прогулянкових двориках з'явиться нове приладдя для зайняття спортом.

Крім того, особи, які потраплять до ДІЗО або карцеру, отримають можливість взяти з собою книги. Жінкам дозволять мати прикраси з некоштовних матеріалів.

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"І моє улюблене - зачіска (довжина волосся) у чоловіків може перетворитися з просто "короткої" до ліберальнішої з лімітом довжини у 5 сантиметрів", - зазначив він.

Також, як розповів Малюська, адвокати отримають можливість працювати з ноутбуками та портативними принтерами.

"Ну і купа інших дрібниць, які для засуджених і ув’язнених насправді зовсім не дрібниці", - додав міністр.

Нагадаємо, Мін'юст планує дуже сильно скоротити кількість тюрем в Україні. Малюська розповідав, скільки таких установ виконання покарань залишиться в країні.

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