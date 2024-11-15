Правила для беженцев. Сколько платят украинцам в Германии и предоставляют ли жилье

Германия продлила срок пребывания беженцев из Украины до марта 2025 года. Однако правила въезда в страну и размер выплат несколько изменились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального правительства Германии.
С 24 февраля 2022 года Германия приняла уже более 1,12 миллиона украинских беженцев. В частности, тех, кто оформил временную защиту.
Украинцы, получившие защиту, имеют право на материальную и медицинскую помощь. Германия предоставляет бесплатное жилье и частично оплачивает коммунальные услуги. К тому же украинские беженцы могут получить образование в Германии или пройти бесплатные курсы немецкого языка и устроиться на работу.
С января 2024 г. сумма выплат в Германии для беженцев увеличилась на 12%. В этом году одинокий взрослый и родители-одиночки получают 563 евро в месяц. Семейные пары получают по 506 евро на человека. Дети до 5 лет – 357 евро в месяц. А также дети 14-17 лет и дети 6-13 лет в месяц получают 471 євро и 390 євро соответственно.
Кроме того, Германия выплачивает помощь для покупки учебных принадлежностей на каждого школьника. В частности, в первом полугодии учебного года будут выплачивать 130 евро, а во втором полугодии – 65 евро.
С октября 2024 года регистрация авто для беженцев - обязательна. В частности, на машины, которые имеют украинские номера и находятся в Германии более 12 месяцев. На автомобили, которые находятся в стране меньше года - это правило не действует.
Кроме того, у украинских беженцев в Германии особый правовой статус. Согласно директиве Евросоюза, временная защита украинцам в Германии предоставляется автоматически.
Напомним, ранее мы писали, что в Германии все больше украинских беженцев находят работу. Уровень занятости среди беглецов от войны вырос почти до 40%. При том, что в начале 2024 года было трудоустроено только 20% украинских беженцев.