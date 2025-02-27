В праве даже дети: с какого возраста можно владеть авто в Украине

Как и в других случаях оформления сделок в отношении транспортных средств, регистрация автомобиля на ребенка выполняется в Сервисном центре МВД. Но прежде чем нанести туда визит, желательно изучить некоторые тонкости этого вопроса.

С какого возраста ребенок может владеть автомобилем

Из Постановления Кабмина Украины №1388 от 7.09.1998 г. (пункт 23), понятно, что зарегистрировать автомобиль можно на гражданина, которому исполнилось 14 лет. Но, если машину ребенок получает по наследству, он может быть и младшего возраста.

Одним из принципиальных условий регистрации машины на ребенка является наличие письменного согласия родителей или попечителей ребенка - и оно должно быть заверено нотариусом.

Момент важный, ведь не все родители понимают, что вместе с получением ребенком автомобиля в собственность он получает и некоторые риски. Которых, конечно, сам ребенок из-за своей неопытности в подобных вопросах осознать не может.

С чего начинать регистрацию машины на ребенка

Есть два пути зарегистрировать машину на несовершеннолетнего: авто должно быть предварительно либо подарено ему, либо продано. Соответствующее соглашение, о дарении или продаже, составляется в сервисном центре МВД непосредственно при регистрации (перерегистрации) машины на ребенка как нового владельца.

Второй способ - сначала у нотариуса юридически оформить собственность на ребенка, а затем так же зарегистрировать машину на него уже в Сервисном центре. Правда, второй путь кажется нам более громоздким и затратным, он отберет больше времени и денег, чем оформление всех услуг во время одного визита в СЦ МВД.

Что нужно для регистрации машины на ребенка

Чтобы зарегистрировать автомобиль на маленького гражданина, нужно посетить ближайший Сервисный центр МВД вместе с таким комплектом документов:

Паспорт несовершеннолетнего гражданина (если есть);

Паспорта родителей (официальных опекунов) ребенка;

Идентификационные коды ребенка и родителей (попечителей);

Технический паспорт автомобиля (если машина новая, то соответствующие документы из автосалона);

Нотариально заверенное согласие родителей на регистрацию авто на их ребенка.

Сам процесс регистрации автомобиля на несовершеннолетнего гражданина не отличается от оформления машины на взрослого человека. Однако, в Сервисном центре в регистрационные документы транспортного средства внесут информацию о родителях (попечителях). Также в бумагах появится пометка о том, что запрещается перерегистрация этого авто с целью отчуждения. И снятие его с учета тоже не разрешается без разрешения родителей и разрешения государственного органа опеки и попечительства.

Указанные ограничения по распоряжению движимым имуществом будут автоматически сняты, когда владельцу исполнится 18 лет.

Коротко

Вероятно, еще при регистрации автомобиля на вашего потомка надо будет акцентировать его внимание, что юридическое владение автомобилем не означает возможность управлять им до наступления 18-летия и получения водительского удостоверения. Ведь помимо прочего, за передачу управления машиной человеку без прав отвечать перед Законом придется родителям.

При подготовке статьи были использованы Постановление Кабинета Министров Украины №1388 от 7.09.1998 г. и материалы Главного сервисного центра МВД.