ПРАВЭКС БАНК меняет название на ИНТЕЗ САНПАОЛО БАНК: что это значит для клиентов

Сегодня INTESA SANPAOLO является одной из ведущих банковских групп Европы, обслуживающей более 21 миллиона частных и корпоративных клиентов благодаря своему многолетнему опыту и международно признанному лидерству в сфере консалтинговых услуг.

По состоянию на конец июня 2026 года объем финансовых активов клиентов INTESA SANPAOLO превышал 1,5 трлн евро, а кредитный портфель составил почти 440 млрд евро.

INTESA SANPAOLO - крупнейшая банковская группа Италии с разветвленной международной сетью. Как часть дивизиона международных банков INTESA SANPAOLO, банк входит в международную сеть, работающую в Центральной и Юго-Восточной Европе и Египте.

Переход на общий бренд нацелен на усиление узнаваемости международной банковской сети INTESA SANPAOLO и подчеркивание принадлежности ее участников к одной группе.

Это также отражает рост стратегического значения дивизиона международных банков INTESA SANPAOLO и стремление использовать общие знания и опыт, инновации и возможности сети для дальнейшего развития.

В то же время, каждый банк сети сохраняет прочные связи с местным рынком и клиентами.

Смена названия не повлияет на привычное обслуживание . Клиенты и дальше будут работать с той же командой специалистов и будут пользоваться привычными продуктами и каналами обслуживания. Украинская экспертиза, взаимное доверие и качество обслуживания останутся неизменными. Все договоры остаются в силе, а ежедневное банковское обслуживание будет продолжаться без перерывов.

"Мы меняем название, но наша преданность клиентам остается неизменной. Переход на бренд ИНТЕЗА САНПАОЛО БАНК более четко подчеркивает, что мы являемся частью одной из ведущих банковских групп Европы. В то же время, мы сохраняем то, на чем всегда основывалась наша работа: знание местного рынка и прочные отношения с клиентами", - комментирует председатель правления ПРАВЭКС БАНК.

"Новый бренд отражает нашу идентичность и стремление и дальше развиваться, внедрять инновации и создавать долгосрочную ценность для людей и бизнеса, с которыми мы работаем", - добавляет он.

Председатель правления ПРАВЭКС БАНКА Семен Бабаев

Новый бренд будет постепенно появляться во всех точках взаимодействия с клиентами банка - в отделениях, информационных и рекламных материалах, на вебсайте и других цифровых каналах, а также в материалах для клиентов.

Переход будет происходить поэтапно, чтобы обеспечить удобство и понятность изменений для клиентов и других заинтересованных сторон.