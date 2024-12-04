Права и возможности украинцев в Австрии: что следует знать об условиях проживания и помощи

В Австрии сейчас проживают около 90 тысяч украинских беженцев, 80% из которых – женщины с детьми. Для украинцев и лиц со статусом беженца в Украине предусмотрено право на временное проживание в стране, которое недавно было продлено до 4 марта 2026 года.
Какие условия проживания и на какие выплаты могут рассчитывать украинские беженцы в Австрии, рассказывает РБК-Украина .
Посол Австрии в Украине Арад Бенке в комментарии "Общественному" заявил, что страна готова принимать новых переселенцев в случае ухудшения ситуации в Украине. По его словам, вопрос убежища украинцев не создает значительных затруднений для Австрии, поскольку они активно изучают язык и стараются интегрироваться в общество.
Право на проживание в Австрии имеют:
Для лиц, имеющих другие гражданства и не имеющих украинского статуса защиты, пребывание в Австрии разрешено временно, пока они не смогут вернуться в свою страну происхождения.
Первоначальная регистрация в Австрии осуществляется полицией. Для этого можно обратиться к определенным полицейским участкам или специальным центрам регистрации. В Вене доступны два основных пункта:
Запись на прием осуществляется через сайт bmi.gv.at, где необходимо выбрать тему "Регистрация перемещенных лиц из Украины".
Часы работы в Hernalser Gürtel:
После регистрации и проверки данных, лицам выдается ID-карта для перемещенных лиц – "Голубая карта". Она отправляется по почте по адресу прописки или указана при регистрации.
Если вы проживаете в частном жилье, то регистрация осуществляется в соответствующем муниципалитете или магистрате города. Если в организованном жилье руководители пансионата осуществляют регистрацию за вас.
Для регистрации требуются:
Адреса муниципалитетов и магистратов можно найти на ресурсах help.gv.at и wien.gv.at. Регистрация производится бесплатно.
Лица из стран, не входящих в ЕС, могут иммигрировать в Австрию по программе "Голубая карта ЕС", если выполняют ряд требований:
"Голубая карта ЕС" выдается сроком на 24 месяца. После этого её владельцы могут подать заявку на получение Rot-Weiß-Rot - Karte plus, которая предоставляет дополнительные возможности для проживания и трудоустройства в Австрии.
Украинцам, имеющим "Голубую карточку" и ее срок действия истек, новые документы автоматически направляются заказным письмом по адресу прописки. Важно убедиться, что адрес регистрации актуален.
Даже если новое удостоверение не получили до 4 марта 2024, право на жительство остается в силе. Для повторного въезда в Австрию или пребывания в Шенгенской зоне (до 90 дней каждые 180 дней) требуется только действующий загранпаспорт и удостоверение перемещенного лица.
Для получения или обновления удостоверения необходимо зарегистрироваться в местных органах полиции – в Вене централизованная регистрация и происходит по адресу: Hernalser Gürtel 6-12, 1080 Wien. Записаться также можно онлайн через официальный сайт. В случае изменения личных данных обратиться в местный офис Федерального ведомства по вопросам иммиграции и убежища (BFA).
Австрия оказывает переселенцам из Украины комплексную помощь, включающую проживание, финансовую поддержку и медицинское страхование.
Переселенцы могут размещаться в организованных местах проживания, где покрываются все расходы на проживание и предоставляется питание или финансовая компенсация на питание.
Также выплачивается:
- субсидия на школьные принадлежности – до 200 евро на ребенка в год
- субсидия на одежду – 150 евро на человека в год
- карманные средства – до 40 евро на человека в месяц
Если беженцы проживают в частном доме и не имеют финансовых ресурсов, они могут подать заявку на базовую помощь в местный орган райгосадминистрации.
Субсидия на аренду жилья составляет до 165 евро для одного человека или до 330 евро для семьи из двух человек в месяц. Также можно получить пособие в размере до 260 евро в месяц для взрослых и до 145 евро – для несовершеннолетних.
Для получения субсидии на аренду нужно предоставить контракт аренды либо передачи жилья в использование.
Если заявка подана до 15 числа месяца, пособие выплачивается за весь месяц. Если заявка подана после 15 числа – выплачивается половина месячной суммы.
Все беженцы, получающие базовую поддержку, автоматически имеют медицинское страхование. Подробная информация о страховании доступна по ссылке.
Украинцы могут временно уезжать в Украину или другие страны Шенгенской зоны без потери права на жительство в Австрии. Однако длительный выезд или переезд в другую страну может привести к потере этого права.
Перед отъездом необходимо:
Подробную информацию о регистрации, изменениях данных и возврате удостоверения можно найти по ссылкам:
При подготовке материала использованы следующие источники: публикации на сайтах advantageaustria.org, integrationsfonds.at, oesterreich.gv.at и "Общественное".
Отметим,с 1 октября 2024 года украинские беженцы в Австрии могут оформить "красно-бело-красную карту плюс" ("RWR+"), которая позволит жить и работать в стране без дополнительных разрешений. Этот статус выдается на год с возможностью продления на три года, а в дальнейшем – на получение постоянного проживания в ЕС.
"RWR+" также открывает право на воссоединение семьи и проживание в Австрии после завершения временной защиты, но социальная помощь для ее владельцев не предусмотрена. Онлайн-запись на оформление карты уже доступна со 2 сентября 2024 года. Австрийское МВД начинает многоязычную информационную кампанию для объяснения деталей перехода на новый статус.
В то же время украинцы с "синей картой" будут сохранять свои права на жительство.
Также РБК-Украина рассказывало, какую денежную помощь выплачивают украинским беженцам в разных странах Европы.
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