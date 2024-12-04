Права и возможности украинцев в Австрии: что следует знать об условиях проживания и помощи

Посол Австрии в Украине Арад Бенке в комментарии "Общественному" заявил, что страна готова принимать новых переселенцев в случае ухудшения ситуации в Украине. По его словам, вопрос убежища украинцев не создает значительных затруднений для Австрии, поскольку они активно изучают язык и стараются интегрироваться в общество.

Право на проживание в Австрии имеют:

граждане Украины

граждане третьих стран, которые имели статус беженца или равнозначны статус защиты в Украине

члены семей перечисленных категорий

Для лиц, имеющих другие гражданства и не имеющих украинского статуса защиты, пребывание в Австрии разрешено временно, пока они не смогут вернуться в свою страну происхождения.

Регистрация переселенцев из Украины в Австрии

Первоначальная регистрация в Австрии осуществляется полицией. Для этого можно обратиться к определенным полицейским участкам или специальным центрам регистрации. В Вене доступны два основных пункта:

Hernalser Gürtel 6-12, 1080 Wien (регистрация после предварительной электронной записи)

Выставочный центр U2 Messe/Prater (дополнительный пункт для увеличения пропускной способности)

Запись на прием осуществляется через сайт bmi.gv.at, где необходимо выбрать тему "Регистрация перемещенных лиц из Украины".

Часы работы в Hernalser Gürtel:

вторник – пятница с 12:00 до 17:00

После регистрации и проверки данных, лицам выдается ID-карта для перемещенных лиц – "Голубая карта". Она отправляется по почте по адресу прописки или указана при регистрации.

Если вы проживаете в частном жилье, то регистрация осуществляется в соответствующем муниципалитете или магистрате города. Если в организованном жилье руководители пансионата осуществляют регистрацию за вас.

Для регистрации требуются:

паспорт

заполненная форма Meldezettel (доступна на oesterreich.gv.at). Она должна быть подписана владельцем жилья, в котором вы проживаете

Адреса муниципалитетов и магистратов можно найти на ресурсах help.gv.at и wien.gv.at. Регистрация производится бесплатно.

"Голубая карта" для украинцев в Австрии

Лица из стран, не входящих в ЕС, могут иммигрировать в Австрию по программе "Голубая карта ЕС", если выполняют ряд требований:

законченное высшее образование продолжительностью не менее трех лет

предложение от работодателя на квалифицированную работу на срок не менее шести месяцев

заработная плата не ниже 47 855 евро брутто в год (минимум на 2024 год)

также должно быть подтверждено, что на рынке труда Австрии нет эквивалентных кандидатов на предложенную вакансию

"Голубая карта ЕС" выдается сроком на 24 месяца. После этого её владельцы могут подать заявку на получение Rot-Weiß-Rot - Karte plus, которая предоставляет дополнительные возможности для проживания и трудоустройства в Австрии.

Украинцам, имеющим "Голубую карточку" и ее срок действия истек, новые документы автоматически направляются заказным письмом по адресу прописки. Важно убедиться, что адрес регистрации актуален.

Даже если новое удостоверение не получили до 4 марта 2024, право на жительство остается в силе. Для повторного въезда в Австрию или пребывания в Шенгенской зоне (до 90 дней каждые 180 дней) требуется только действующий загранпаспорт и удостоверение перемещенного лица.

Для получения или обновления удостоверения необходимо зарегистрироваться в местных органах полиции – в Вене централизованная регистрация и происходит по адресу: Hernalser Gürtel 6-12, 1080 Wien. Записаться также можно онлайн через официальный сайт. В случае изменения личных данных обратиться в местный офис Федерального ведомства по вопросам иммиграции и убежища (BFA).

Помощь переселенцам из Украины в Австрии

Австрия оказывает переселенцам из Украины комплексную помощь, включающую проживание, финансовую поддержку и медицинское страхование.

Переселенцы могут размещаться в организованных местах проживания, где покрываются все расходы на проживание и предоставляется питание или финансовая компенсация на питание.

Также выплачивается:

- субсидия на школьные принадлежности – до 200 евро на ребенка в год

- субсидия на одежду – 150 евро на человека в год

- карманные средства – до 40 евро на человека в месяц

Если беженцы проживают в частном доме и не имеют финансовых ресурсов, они могут подать заявку на базовую помощь в местный орган райгосадминистрации.

Субсидия на аренду жилья составляет до 165 евро для одного человека или до 330 евро для семьи из двух человек в месяц. Также можно получить пособие в размере до 260 евро в месяц для взрослых и до 145 евро – для несовершеннолетних.

Для получения субсидии на аренду нужно предоставить контракт аренды либо передачи жилья в использование.

Если заявка подана до 15 числа месяца, пособие выплачивается за весь месяц. Если заявка подана после 15 числа – выплачивается половина месячной суммы.

Все беженцы, получающие базовую поддержку, автоматически имеют медицинское страхование. Подробная информация о страховании доступна по ссылке.

Можно ли уезжать из Австрии

Украинцы могут временно уезжать в Украину или другие страны Шенгенской зоны без потери права на жительство в Австрии. Однако длительный выезд или переезд в другую страну может привести к потере этого права.

Перед отъездом необходимо:

сообщить органам социального обеспечения о выезде

сняться с регистрации места жительства через муниципалитет или магистрат города

Подробную информацию о регистрации, изменениях данных и возврате удостоверения можно найти по ссылкам:

При подготовке материала использованы следующие источники: публикации на сайтах advantageaustria.org, integrationsfonds.at, oesterreich.gv.at и "Общественное".