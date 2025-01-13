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Работают как укрытие: в Киеве из-за тревоги ограничивали работу метро из-за тревоги

Иллюстративное фото: работу метро в Киеве ограничили 13 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве вечером понедельника, 13 января, были введены изменения в работу метрополитена. Это связано с длительной воздушной тревогой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что движение поездов по "красной" линии осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Университет".

При этом станции метро "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная" работают только в режиме укрытия.

А вот движение поездов по "зеленой" линии осуществляется от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая" и от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

Станции "Выдубичи" и "Славутич" также работают в режиме укрытия.

Воздушная тревога в Киеве

Напомним, несколько часов назад в Киеве и ряде регионов Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели, которая курсировала через Сумскую область.

Также в ряде областей объявлена тревога из-за угрозы российских ударных дронов.

Ранее военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина рассказал, что России надо месяц примерно где-то между атаками для того, чтобы выработать необходимое количество ракет, которое они запускают при массированной атаке.

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