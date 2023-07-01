Работают 24/7. В порту Бердянска захватчики сжигают тела оккупантов без идентификации и учета
Россия несет значительные потери на фронте. Однако командование оккупантов пытается скрывать их, сжигая тела погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генштаба ВСУ в Facebook .
По данным Генштаба, на территории Бердянского порта сейчас круглосуточно работает один из мобильных крематориев. В настоящее время кремации подлежат около 50 тел погибших российских военнослужащих.
"Оккупанты ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть, продолжают применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что кремация погибших российских военнослужащих производится без их идентификации и учета.
Взрывы в Бердянске
Ранее во временно оккупированном городе в Запорожской области прозвучала серия взрывов.
В Бердянской МВА отметили, что в городе раздалось 11 взрывов. Горело и детонировало в районе аэропорта.
Отметим, что россияне оккупировали Бердянск еще в первые недели масштабного вторжения. Однако в городе хорошо развито партизанское движение. Там часто встречается "хлопок" и идет "охота" на коллаборантов. В Бердянске поражают места скопления захватчиков и их техники, а также склады боеприпасов.
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