"Работал на Вагнер": в Венесуэлу прилетел российский военный Ил-76

В венесуэльскую столицу город Каракас прилетел российский военно-транспортный самолет Ил-76. Этот рейс говорит о повышенном интересе РФ к Венесуэле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence News.
Как пишет издание, Ил-76 с регистрационным номером RA-78765 "прибыл в Каракас в воскресенье после двухдневного перелета из России через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию в Латинскую Америку.
Defence News указывает, Ил-76 может перевозить до 50 тонн груза или до 200 человек. Кроме того, самолеты этого типа ранее доставляли стрелковое оружие, военные грузы и в том числе наемников от имени России.
Что же касается компании Aviacon Zitotrans, которая является оператором вышеуказанного Ил-76, она располагает флотом из шести транспортных самолетов и находится под санкциями США, Канады и Украины за связи с российскими военными.
Также известно, что эта компания поставляла вооружение, а именно ракеты, боеголовки и запчасти для вертолетов по всему миру, включая регионы, где действовала наемная группа ЧВК "Вагнера".
В ряде СМИ указывают, что самолет прибыл в Каракас после того, как венесуэльский диктатор Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи. Такой шаг был ответом на усиление военной активности Соединенных Штатов в Карибском регионе.
Как известно, недавно США обвинили правительство Каракаса в причастности к незаконной торговле наркотиками и развернули в регионе военные силы, чтобы наносить удары по судам, обвиняемым в торговле вышеуказанным веществом.
Так, Вашингтон перебросил в регион ударную авианосную группу, а Венесуэла в ответ обвинила США в "развязывании войны".
Некоторые медиа пишут, что в письме Мадуро к главе Кремля Владимиру Путину, венесуэльский лидер попросил РФ предоставить оборонные радары, модернизировать самолеты и обеспечить страну ракетными системами.
Также он предложил модернизировать истребители Су-30МК2 и создать план финансирования через корпорацию "Ростех", который будет длиться три года.
Кроме того, известно, что Венесуэла хочет приобрести у Китая современные радарные комплексы, а у Ирана - дроны с дальностью полета 1000 км и системы GPS-помех.
Напомним, на днях The Wall Street Journal и не только сообщили, что США могут ударить по Венесуэле уже в ближайшие несколько дней.
По данным медиа, администрация президента США Дональда Трампа определила объекты, по которым будут внесены удары и уже приняты соответствующие решения.