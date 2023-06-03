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Работал на россиян. СБУ разоблачила чиновника-предателя Херсонской ОВА

Фото: СБУ разоблачила чиновника-предателя Херсонской ОВА (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне разоблачили еще одного коллаборанта. Им оказался чиновник ОВА, работавший на россиян во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

После захвата Херсона предатель добровольно согласился войти в незаконно созданное "Главное управление Министерства внутренних дел Херсонской области". Его назначили "старшим экспертом отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно криминалистического центра".

Предатель занимался "экспертизами финансовой деятельности предприятий". Они были нужны для фабрикования дел против патриотически настроенных владельцев украинских компаний.

Также во время оккупации региона коллаборант ездил в Москву на "курсы повышения квалификации". После освобождения Херсона предатель пытался залечь на дно, а затем устроился в Херсонскую ОВА.

СБУ разоблачили преступника, по месту его жительства нашли распечатанные приказы и инструкции россиян для подготовки "экспертиз", а также документы, подтверждающие его "стажировку" в Москве.

Мужчине объявили подозрение по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ разоблачила чиновника-предателя Херсонской ОВА (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ разоблачила, как работала псевдополиция, созданная россиянами, в оккупированном Херсоне.

Также правоохранители обнаружили и задержали экс-работника МВД, который во время оккупации Херсонской области сотрудничал с РФ.

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