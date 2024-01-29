Работал в РФ во время оккупации. "Правоохранителю" из Балаклеи грозит 15 лет заключения

По данным следствия, житель Балаклеи во время оккупации добровольно занял должность "бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области". До вторжения россиян украинец работал на газодобывающем предприятии возле Изюма, но затем добровольно сменил сферу деятельности.

Муж выполнял приказы россиян и незаконно задерживал людей и проводил допросы. Кроме этого он "поддерживал общественный порядок" на закрепленном за ним участке в городе.

В настоящее время обвиняемый скрывается от украинского правосудия на территории РФ, поэтому он объявлен в розыск.

Колаборанту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Суды над боевиками и представителями ДНР

В октябре сообщалось, что правоохранители Чехии закончили расследование в отношении так называемого "почетного консула ДНР" Нели Лесковой. Дело передано в суд.

Уже в ноябре стало известно, что в Киеве боевик "ДНР" приговорен к 15 годам тюрьмы, он заряжал вражеские танки.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении боевика "ДНР" Артема Жоги. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

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