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Работал на оккупантов. В Броварах задержали сотрудника колонии из Херсонской области

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшего сотрудника колонии города Голая Пристань (Херсонская область) задержали в Броварах. В прошлом году он работал на оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Бывший работник Голопристанской исправительной колонии после полномасштабного вторжения РФ перешел на сторону врага.

В июле 2022 года он добровольно согласился на предложение оккупантов служить в так называемом учреждении "Голопристанская исправительная колония №7", которую они незаконно создали.

Фото: Задержание (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Он работал старшим инструктором-кинологом. До октября 2022 года мужчина организовывал работу кинологического подразделения и дрессировал служебных собак для охраны учреждения исполнения наказаний", - говорится в сообщении.

Что ему грозит

В дальнейшем он переехал в город Бровары Киевской области, зарегистрировавшись как внутренне перемещенное лицо, получал все положенные переселенцам выплаты. Однако его обнаружили и задержали правоохранители.

Экс-работнику пенитенциарной службы сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Коллаборанты и предатели в Херсонской области

После начала вторжения РФ в Украину стражи порядка зафиксировали десятки случаев, когда местные жители начали помогать россиянам. Часть из них уже удалось задержать, объявить подозрения и отправить в тюрьму.

Ранее стражи порядка задержали двух коллаборантов, которые пытались избежать правосудия после сотрудничества с врагом в Херсонской области.

Также в мае правоохранители разоблачили и задержали двух предателей в Херсонской области. Они планировали побег.

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