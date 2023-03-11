Работали против Украины. Зеленский объяснил санкции против букмекерских контор

Зеленский пояснил, что указ против ряда российских букмекерских контор, обнародованный вчера, это новый санкционный шаг против физических и юридических лиц, связанных с Россией.

"Это более 280 компаний и 120 человек, которые из-за схем с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации", - сказал президент.

По его словам, данное решение готовилось какое-то время, оно основательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов.

"И это не последнее такое решение. Украина будет защищаться повсюду и всеми цивилизованными средствами", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, вчера президент подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

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